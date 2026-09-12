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Teşklat'ın oyuncusuna köpek saldırdı! Yüzünü parçaladı!

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Teşklat'ın oyuncusuna köpek saldırdı! Yüzünü parçaladı!

Dizi oyuncusu Rabia Soytürk'ün geçtiğimiz hafta köpek saldırısına maruz kaldığı ve yüzünden yaralandığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Teşklat'ın oyuncusuna köpek saldırdı! Yüzünü parçaladı!

Şahsiyet, Duy Beni ve Veda Mektubu ve son olarak Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Rabia Soytürk’ün, geçtiğimiz haftalarda köpek saldırısına uğradığı ve yüzünden yaralandığı öğrenildi.

#2
Foto - Teşklat'ın oyuncusuna köpek saldırdı! Yüzünü parçaladı!

ARKADAŞININ KÖPEĞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

#3
Foto - Teşklat'ın oyuncusuna köpek saldırdı! Yüzünü parçaladı!

Posta'nın haberine göre; Soytürk, arkadaşının köpeğinin saldırısı sonucu yüz bölgesinden yaralandı.

#4
Foto - Teşklat'ın oyuncusuna köpek saldırdı! Yüzünü parçaladı!

Yaşanan talihsiz olayın ardından hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan kontroller ve gerekli müdahalelerin ardından taburcu edildi.

#5
Foto - Teşklat'ın oyuncusuna köpek saldırdı! Yüzünü parçaladı!

YÜZÜNDE İZ KALMAYACAK

#6
Foto - Teşklat'ın oyuncusuna köpek saldırdı! Yüzünü parçaladı!

Tedavisine devam edilen Soytürk’ün yüzündeki yaraların birkaç müdahaleyle iyileşmesinin beklendiği ve kalıcı bir iz kalmasının öngörülmediği öğrenildi.

#7
Foto - Teşklat'ın oyuncusuna köpek saldırdı! Yüzünü parçaladı!

Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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