Teşklat'ın oyuncusuna köpek saldırdı! Yüzünü parçaladı!
Dizi oyuncusu Rabia Soytürk'ün geçtiğimiz hafta köpek saldırısına maruz kaldığı ve yüzünden yaralandığı ortaya çıktı.
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Dizi oyuncusu Rabia Soytürk'ün geçtiğimiz hafta köpek saldırısına maruz kaldığı ve yüzünden yaralandığı ortaya çıktı.
Şahsiyet, Duy Beni ve Veda Mektubu ve son olarak Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Rabia Soytürk’ün, geçtiğimiz haftalarda köpek saldırısına uğradığı ve yüzünden yaralandığı öğrenildi.
ARKADAŞININ KÖPEĞİNİN SALDIRISINA UĞRADI
Posta'nın haberine göre; Soytürk, arkadaşının köpeğinin saldırısı sonucu yüz bölgesinden yaralandı.
Yaşanan talihsiz olayın ardından hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan kontroller ve gerekli müdahalelerin ardından taburcu edildi.
YÜZÜNDE İZ KALMAYACAK
Tedavisine devam edilen Soytürk’ün yüzündeki yaraların birkaç müdahaleyle iyileşmesinin beklendiği ve kalıcı bir iz kalmasının öngörülmediği öğrenildi.
Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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