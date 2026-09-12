Kocaeli karşısında hem taktiksel hem fiziksel... Kırılmaz rotasyon yapılacak...

Portekiz deplasmanında güçsüz kalan sol stoperde İsmail Jakobs ve forvet arkasındaki Batrakov, şu anda kulübe kulvarına en yakın isimler olarak öne çıkıyor. Leroy Sané'nin de kulübeye gelmesi muhtemel. Abdülkerim Bardakcı'nın takıma dönmesi muhtemel... Ancak Bitshiabu ile de bir sürpriz olabilir. Batrakov'un yerine Yunus'un geçmesi, Sané'nin yerine Rafael Leão'nun gelmesi de beklenen değişiklikler.