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Kocaeli karşısında hem taktiksel hem fiziksel... Kırılmaz rotasyon yapılacak...

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Kocaeli karşısında hem taktiksel hem fiziksel... Kırılmaz rotasyon yapılacak...

Galatasaray'da Sporting mağlubiyeti sonrası Okan Hoca düğmeye basacak.

#1
Foto - Kocaeli karşısında hem taktiksel hem fiziksel... Kırılmaz rotasyon yapılacak...

Sporting deplasmanındaki 3-1’lik mağlubiyetin ardından Okan Buruk, Kocaeli karşısında planladığı rotasyon hamlesiyle Galatasaray’a hem taktiksel hem de fiziksel açıdan önemli yenilikler katmak istiyor.

#2
Foto - Kocaeli karşısında hem taktiksel hem fiziksel... Kırılmaz rotasyon yapılacak...

Pazar akşamı sahasında Kocaelispor'u konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk, Sporting karşısında kendisine göre "kırılan" takımını tamir edecek... Bunu da "rotasyon" ile sağlayacak.

#3
Foto - Kocaeli karşısında hem taktiksel hem fiziksel... Kırılmaz rotasyon yapılacak...

Portekiz deplasmanında güçsüz kalan sol stoperde İsmail Jakobs ve forvet arkasındaki Batrakov, şu anda kulübe kulvarına en yakın isimler olarak öne çıkıyor. Leroy Sané'nin de kulübeye gelmesi muhtemel. Abdülkerim Bardakcı'nın takıma dönmesi muhtemel... Ancak Bitshiabu ile de bir sürpriz olabilir. Batrakov'un yerine Yunus'un geçmesi, Sané'nin yerine Rafael Leão'nun gelmesi de beklenen değişiklikler.

#4
Foto - Kocaeli karşısında hem taktiksel hem fiziksel... Kırılmaz rotasyon yapılacak...

Sporting karşısında savunmada yaşanan kırılganlık sonrası Buruk, Bardakcı’nın dönüşüyle sol stoper hattına tecrübe, fiziksel direnç ve ayağı temiz bir oyun kurucu kazandıracak. Bitshiabu tercih edilirse savunmaya ciddi bir boy, ikili mücadele üstünlüğü ve atletizm gelir.

#5
Foto - Kocaeli karşısında hem taktiksel hem fiziksel... Kırılmaz rotasyon yapılacak...

Lizbon'da fiziksel temposu düşen Batrakov’un yerine Yunus Akgün’ün merkeze veya kanada geçmesi, rakip ceza sahası çevresindeki dar alan becerisini artıracaktır.

#6
Foto - Kocaeli karşısında hem taktiksel hem fiziksel... Kırılmaz rotasyon yapılacak...

Sané’nin kulübe seçeneği yapılıp Rafael Leão’nun 11’e geçmesi, Galatasaray'ın sol kanadını doğrudan bitirici bir hücum hattına dönüştürür. Avrupa mağlubiyeti sonrası yapılan bu kan değişimi, takımdaki "as oyuncu rahatlığını" ortadan kaldırıp forma rekabetini ateşler.

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