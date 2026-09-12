"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davası! Yeniden yargılama başladı

Kamuoyunda “yüksek kârlı gizli fon” dolandırıcılığı olarak bilinen davada, istinafın bozma kararı sonrasında ilk duruşma İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık Seçil Erzan, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme ise mevcut deliller ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutukluluğun sürmesine karar verdi.

Duruşmaya Erzan’ın yanı sıra bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

DOSYA BAŞKA MAHKEMEYE DEVREDİLDİ

Yargılamayı daha önce yürüten İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin faaliyetinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 30 Haziran tarihli kararıyla 3 Temmuz itibarıyla durdurulduğu duruşma tutanağına geçirildi.

Bu karar kapsamında mahkemenin devam eden ve kesinleşmemiş dosyaları ile diğer dosya ve arşivlerinin İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesine devredildiği belirtildi.

ERZAN BASKI VE TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU SAVUNDU

Savunmasında kimsenin iradesini fesada uğratmadığını ileri süren Erzan, sürecin kendi iradesi dışında ve baskı altında geliştiğini söyledi.

Müştekilere ödeme yapabilmek için bütün varlığını sattığını belirten Erzan, faiz oranı üzerinden kimsenin kandırılamayacağını savundu. Tehdit edildiğini ve darbedildiğini iddia eden Erzan, soruşturma sırasında savcıya verdiği ifadelerin de bağlamından koparıldığını öne sürdü.

Bazı müşteki avukatları önceki kararda direnilmesini talep ederken, cumhuriyet savcısı Erzan’ın tutukluluğunun devamı yönünde görüş bildirdi.

UZLAŞTIRMA RAPORLARI BEKLENECEK

Mahkeme heyeti; suçlamaların niteliği, mevcut deliller, öngörülen cezaların alt ve üst sınırları ile dosya kapsamını değerlendirerek kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğuna hükmetti. Adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye talebi reddedildi.

Heyet ayrıca aralarında Fernando Muslera, Arda Turan, Volkan Bahçekapılı ve Musa Mert Çetin’in de bulunduğu 15 katılan yönünden uzlaştırma raporlarının beklenmesine ve raporların durumunun sorulmasına karar verdi. Eksik işlemlerin tamamlanması için duruşma 9 Ekim’e bırakıldı.

İSTİNAF HÜKMÜ NEDEN BOZDU?

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2025’te verdiği kararda Erzan’ı 27 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle toplam 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, hükümde birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer verilmemesinin denetimi güçleştirdiğini belirlemişti. Erzan’ın yargılanmasında bazı usullerin uygulanmadığını da tespit eden daire, hükmü bozarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

İstinaf, diğer bazı sanıklar hakkındaki hapis cezalarını da usule ilişkin gerekçelerle bozarken, bir kısım sanıklar yönünden verilen kararları hukuka uygun bulmuştu.

İLK YARGILAMADA DİĞER SANIKLARA DA CEZA VERİLMİŞTİ

Önceki kararda “nitelikli dolandırıcılık” suçundan Ali Yörük’e 15 yıl 1 ay 15 gün, Atilla Yörük’e 7 yıl 6 ay 17 gün, Nur Erkasap’a 9 yıl 4 ay 15 gün, Hüseyin Eligül’e 5 yıl 2 ay ve Nazlı Can’a 4 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Bu sanıklar hakkında ayrıca adli para cezalarına hükmedilmişti.

Süleyman Arslan “tefecilik” suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmış; Mojtaba Haghani, Asiye Öztürk, Mehmet Aydoğdu, Hakan Ateş, Rüya Sağır, Kerem Can ve Candaş Gürol hakkında beraat kararı verilmişti.