  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk yolcu uçağı indi Siirt yeniden gökyüzü ile buluştu Çinliler tercihini yaptı: Teknoloji devi üretim için İstanbul'u seçti! İşte son hava durumu tahminleri: Kavurucu sıcaklar ülkeyi terk ediyor Dallar limonla doldu, alıcı çıkmadı! Adana’da üretici 21 Eylül’ü bekliyor Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek Ocak ayında gönderilecek ilk isim belli oldu: Okan Buruk onu sildi!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısında şok oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısında şok oldu!

Tokat'ta besicilik yapan Şanveren Onayrılı (63), ahıra dönmeyen 10 mandası ve bir eşşeğini dağda parçalanmış halde budu.

#1
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısında şok oldu!

Olay, Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesindeki Akpınar Yaylası’nda meydana geldi.

#2
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısında şok oldu!

Yaylada manda ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şanveren Onayrılı, 10 Eylül’de sürüsünün tamamının ahıra dönmediğini fark etti.

#3
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısında şok oldu!

10 MANDA VE BİR EŞEK TELEF OLDU Hayvanlarını aramak için çevrede inceleme yapan Onayrılı, dere kenarında 10 mandası ile bir eşeğini telef olmuş halde buldu.

#4
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısında şok oldu!

KARINLARI PARÇALANMIŞ Hayvanların karınlarının parçalandığını gören Onayrılı, bazı mandaların ise kısmen toprak altında olduğunu gördü. Üç büyükbaş hayvanına da tüm aramalara rağmen ulaşamadı.

#5
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısında şok oldu!

ÇALIŞMA BAŞLATILDI İhbar üzerine bölgeye jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hayvanların hangi yaban hayvanı tarafından telef edildiğinin belirlenebilmesi amacıyla bölgeye fotokapan yerleştirildi.

#6
Foto - Sürü ahıra dönmeyince arayıp buldu: Gördüğü manzara karşısında şok oldu!

"KARINLARINI DEŞİP, İÇ ORGANLARINI ÇIKARMIŞLAR" Yaklaşık 45 yıldır aynı yaylada hayvanlarını otlattığını söyleyen Şanveren Onayrılı, "10 mandamı ve bir eşeğimi öldürmüş. Üç büyükbaş hayvanımı da hiç bulamadık. Hayvanların çoğu gebeydi, içlerinde doğumu yaklaşan bir hayvan da vardı. Karınlarını deşip iç organlarını çıkarmış. Leşlerin çevresinde bir ayı ile iki kurt gördüm ancak hayvanları yerken görmediğim için neyin yaptığını kesin olarak söyleyemiyorum. Bu zamana kadar başıma böyle bir olay hiç gelmedi. Hayvanlarım kar yağana kadar yaylada otlardı. İlk defa bu yıl böyle bir olay yaşandı." dedi. "FOTOKAPANDAN NE ÇIKACAĞINI BİLMİYORUM" Olayın ardından bölgeye fotokapan kurulduğunu ifade eden Onayrılı, "Fotokapandan ne çıkacağını bilmiyorum. Jandarma, Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman İşletme görevlileri gelip ilgilendi. Hepsinden Allah razı olsun. Devlet yetkililerinden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolmabahçe’deki görüşmede gündeme gelmiş! Başkan Erdoğan’dan Salah’a sürpriz
Gündem

Dolmabahçe’deki görüşmede gündeme gelmiş! Başkan Erdoğan’dan Salah’a sürpriz

Başkan Recep Erdoğan, Trabzonspor’da forma giyen mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'ı görüşmeye davet etti. Görüşmenin Ankara’daki Cumhur..
İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi
Siyaset

İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi

Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'na, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl hapis cezası verildi. İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi...
Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak İmralı bombası! Öcalan’ın lüks villasının detayları ortaya çıktı!
Gündem

Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak İmralı bombası! Öcalan’ın lüks villasının detayları ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı’da hazırlanan lüks yapın..
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Alınan karar dünyaya ilan edildi
Dünya

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Alınan karar dünyaya ilan edildi

Suudi Arabistan, Doğu-Batı boru hattının, saldırıların ardından tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Enerji Bakanlığındaki bir kaynağa dayan..
Ahlaksız paylaşımlarıyla tepki çekmişti! Fatma Soydaş hakkında yeni karar
Gündem

Ahlaksız paylaşımlarıyla tepki çekmişti! Fatma Soydaş hakkında yeni karar

Dini değerleri hedef alan skandalları ve müstehcen içerikleri nedeniyle kamuoyunda infiale yol açan sözde fenomen Fatma Soydaş, yargılandığı..
Komşuda enerji krizi büyüdü! Kamu binaları kapatılıyor
Gündem

Komşuda enerji krizi büyüdü! Kamu binaları kapatılıyor

İran’da elektrik üretiminde yaşanan sıkıntıların ardından yönetim tasarruf tedbirlerini devreye alıyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yakı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23