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Dünya Rusya, T-80BVM tankları için kararını verdi
Dünya

Rusya, T-80BVM tankları için kararını verdi

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Rusya, T-80BVM tankları için kararını verdi

Ukrayna ile savaş haline olan dünyanın en güçlü ordularından birine sahip Rusya, T-80BVM tankları için yeni “koruma kitini” seri üretime aldı.

Rusya silahlanmaya tam gaz devam ediyor.

Koruma kiti, kümülatif mühimmatlara karşı etkili bir savunma sağlarken tankın operasyonel kapasitesini maksimum düzeyde koruyor.

Ukrayna’nın Rus ‘kirpi’ zırhını kendi araçlarına benimseyesi, savaşta koruma teknolojilerinin iki taraflı akışını gösteriyor.

Seri üretime geçilen sistem, uzun vadeli cephede tank hayatta kalımını artırabilecek bir iyileşmeyi temsil ediyor.

Uralvagonzavod tarafından geliştirilen koruma kiti, yüksek dayanımlı çelik halatlardan oluşuyor ve tankı 360 derece çevreleyerek kümülatif mühimmatlara karşı koruma sağlıyor. Sistem, darbe anında kabloların deformasyona uğraması veya infilak etmesiyle ana zırha ulaşmadan önce patlamayı tetikleyebiliyor. Fabrika üretimi olan bu kit, tankın hareket kabiliyetini, mürettebatın görüş alanını ve nişan alma sistemlerini mümkün olduğunca etkilemeyecek şekilde tasarlandı.

 

İlk parti tanklar, teslim edildi

İlk parti tanklar, Tankçılar Günü kapsamında birliklere teslim edildi. Ukrayna tarafında da, Rusların geçen yıl kullanmaya başladığı ‘kirpi’ tipi İHA karşıtı zırh, M1 Abrams ve BMP-1TS gibi araçlarda çelik veya alüminyum tellerden oluşan kafes yapılarla monte edilmeye başlandı. Bu zırh, araç gövdesinden yaklaşık 30 cm ötesinde dikenli bir kaplama oluşturarak İHA’ların tellere takılmasını ve uzakta patlamasını sağlıyor.

Bu gelişme, modern savaşta düşük maliyetli ve esnek koruma çözümlerinin artan önemini vurguluyor. Tankların hayatta kalımını artıran bu tür sistemler, uzun süren çatışmalarda askeri kapasitenin sürdürülebilirliğini doğrudan etkiler. Ayrıca, bir taraflanın geliştirdiği savunma yöntiminin rakip tarafından hızla benimsenmesi, savaş dinamiklerinde teknoloji akışının iki yönlü olduğunu gösterir.

Kaynak: ssbulten

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