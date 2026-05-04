Bosch'un sapkın reklamı tepki çekti! RTÜK harekete geçti

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Bosch’un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Daniş, aile ve annelik kavramının ticari kaygılarla sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bosch’un Anneler Günü kapsamında hazırladığı reklam filmiyle ilgili inceleme süreci başlattı. Kararı kamuoyuna duyuran RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı ve anneliğin ekranlarda aşındırılmasına karşı net bir tutum sergileneceğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Daniş, anne sevgisinin insan hayatındaki en güçlü ve en kurucu bağlardan biri olduğunu belirtti. Hayvan sevgisinin ve canlılara merhametin toplumun kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Daniş, buna herhangi bir itirazlarının olmadığını söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, sanal medya hesabından, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anne sevgisinin insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağ olduğunu vurgulayan Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"Anne sevgisi; insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağdır. Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne–evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin; ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez. Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir. Annelik; bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır. Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım; ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik; reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur. Cumhurbaşkanımızın 'Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Serkan

Yakında köpeklerle evlenecek sapkınlar .Zaten o köpekleri evde ne için besledikleri de meçhul.

İ. Keskin

''Bu saydığımız ekonomik gurup ve şahısların etrafımızda pervane kalmaları, üretimden gelen güçlerini ta baştan kaybettirdiğimiz halkların, bir kütle olarak, henüz farkında bile olmadıkları tüketimden gelen güçlerini de felç etmek üzere özel dikkatle kurguladığımız reklamcılık ve film sektöründeki tek elden yöneticiliğimiz marifetiyle sağlanacaktır.'' Diyor taaa 1905' te Sion Protokölü. Anlayacağınız bütün reklem ve filmler toplumların ahlaki değerlerini bozmak için kullanılmaktadır. Yemek programları ve yemek reklamları özellikle kaldırılmalıdır. Hollywood means ''Yeşilçam''.
