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Aktüel

Boşanmak isteyen kocasının iş yerini yaktı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 00:28:37 -
Boşanmak isteyen kocasının iş yerini yaktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kadın, kendisinden boşanmak isteyen eşinin iş yerini ateşe verdi.

Merkez Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki pasaja giden E.İ, iddiaya göre, ayrılmak istediğini ifade eden kocası A.İ'nin işlettiği çay ocağında yangın çıkardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından çay ocağında inceleme yapıldı.

Koca A.İ'nin eşinden şikayetçi olmak üzere Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiği öğrenildi.

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