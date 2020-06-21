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Aktüel

Boşanmak isteyen eşinin iş yerini yaktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kadın, kendisinden boşanmak isteyen eşinin iş yerini ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 01:01:36 -
Boşanmak isteyen eşinin iş yerini yaktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kadın, kendisinden boşanmak isteyen eşinin iş yerini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü iş yerinde maddi hasar oluştu.


Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Preveze Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. isimli kadın ile kendisinde boşanmak isteyen eşi A.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında E.İ. eşinin iş merkezinde bulunan iş yerine giderek dükkanı ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.


Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu. Yaşanan olay sonrasında polis merkezine giden A.İ., eşi E.İ.’nin iş yerini kundakladığını iddia ederek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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