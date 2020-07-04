Çiftler bir ömür boyu birlikte olmak için söz verse de bazı durumlarda evlilikler boşanmayla sonuçlanabilir. Boşanma davasının ardından erkekler evlatları için eşlerine ödeyecekleri nafakanın dini bir dayanağının olup olmadığını merak ediyor.

Boşanmadan sonra baba nafaka ödemek zorunda mı?

Boşanma davasının ardından babanın çocukları için nafaka ödemesiyle ilgili olarak Diyanet’in açıklamasında şu ifadeler yer alıyor.

Çocukların ve annelerinin nafakalarını/temel ihtiyaçlarını karşılama görevi, babaya aittir (Bakara, 2/233; Talâk. 65/6). Nafaka borcu, yükümlünün ekonomik gücüne göre tespit edilir (Talâk, 65/7). Baba, çocuğun nafakasını temin edemeyecek kadar fakir olur da babanın kardeşi veya anne bunu temin edebilecek maddi güce sahipse, baba, gücü yettiğinde ödemek üzere, onlara borçlanarak nafakayı karşılar. Kız çocuklar büyük de olsa küçük çocuklar gibi olup, evleninceye kadar nafakaları babaya, evlendikten sonra kocaya aittir. Erkek çocuklar ise, çalışıp kazanır hâle gelinceye kadar baba nafakalarını temin eder, çalışıp kazanabilecek hâle gelince nafaka sorumluluğu sona erer. Ancak çocuk büyük de olsa nafakasını kazanamayacak bir özre sahip olduğunda, nafakası yine babaya aittir (Serahsî, el-Mebsût, V, 222-223).