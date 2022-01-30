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Kadın - Aile Boşanma davasında bir ilk yaşandı! Bu sefer kadın nafaka ödeyecek
Kadın - Aile

Boşanma davasında bir ilk yaşandı! Bu sefer kadın nafaka ödeyecek

Türkiye’de boşanma davasında bir ilk yaşandı. İlk defa bir kadın boşandığı kocasına nafaka ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 10:18:00 -
Boşanma davasında bir ilk yaşandı! Bu sefer kadın nafaka ödeyecek

Boşanma davalarında çoğu zaman erkeklerin kendilerini mağdur hissettiği nafaka ödemeyle ilgili, hukuk açısından örnek oluşturacak bir karara imza atıldı.

Diyarbakır'da yaşanan olayda 50 yıllık çift, bir süre önce ayrıldı. 78 yaşındaki kadın, eşini terk ederek çocuklarının yanına taşındı.

Kocası nafaka davası açtı

Maddi geliri olmadığı için mağdur olduğunu iddia eden koca, nafaka davası açtı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, örnek teşkil edecek bir karara imza attı.

Ayrıldığı kocasına nafaka ödeyecek

Davada kadının durumunun maddi yönden daha iyi olması nedeniyle, ayrıldığı eşine her ay 300 TL nafaka ödemesi gerektiğine karar verildi.

Kadının istinaf talebi de reddedildi.

Avukat deniz: "illa kadına ödenecek değil"

CNN Türk'e konuşan Avukat Mehmet Bülent Deniz, "Nafaka ödenmesi konusunda illa erkek kadına nafaka ödeyecek diye bir durum söz konusu değil. Aile mahkemesi hakimi sorumluluklarını yerine getirmeyen eşin bu sorumlulukları yerine getirmesi için karar verebilir" dedi.

"Durumu iyi olmayan erkek de talep edebilir"

Avukat Deniz, "Kadının erkeğe nafaka ödemesi gibi bir karar söz konusu. Bu medeni yasanın 175. maddesi gereğince mümkün olan bir durum. Maddi olarak zor duruma düşen kişi, diğer taraftan yoksulluk nafakası talep edebillir. O davada erkeğin herhangi bir geliri yok. Boşanan kadının ise maddi imkanları daha fazla olduğu için mahkeme kadının erkeğe nafaka ödemesine karar vermiş" diye konuştu.

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Yorumlar

VAY BÖYLE ADALETE VAY BENİM TÜRKİYEME,,NE GÜNLERE DÜŞTÜNÜZ ,,SİZLER DEVAM EDİN VE TAPIN BU LAİK CUMHURİYETİNE ,,İYİ Kİ LOZAN DIŞINDA KALDIK Kİ ,,MİLLİYETİMİZE ,, OSMANLI ADETLERİNE ,, DİNİMİZİ EN AZINDA ARAPÇA KURANI OKUYUP ANLIYORUZ YANLIZ ARAPÇA DEĞİL İNGİLİZCE SİZİN GAVURUN DİLİ OLAN HER GÜN GİTTİKÇE TÜRKÇEDEN UZAKLAŞ LATİNCEYİDE BİLİYORUZ,,,SİZLER TÜRKÇEYİ BİLE KONUŞMUYORSUN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARTIK MELEZ BİR DİL OLMUŞ HABERİNİZ BİLE YOK,,,SİZ NAFAKALAR ÖDEMEYE DEVAM EDİN BENDE YAŞASI SİYON İNGİLİZ BAŞARDINIZ DİYECEĞİM,,,VESSELAM,,,,,,
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