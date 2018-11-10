Boşanma çocuğu nasıl etkiler?

Evlilik kararı almış yetişkin çiftler birlikte yıllarını geçirip çocuk sahibi olduktan sonra anlaşmazlık yaşayabiliyor. Her evlilikte görülebilecek sorunlar vardır. Ancak artık hayatınıza farklı bir yön vermek istediğinizden eminseniz, aile içi huzursuzluk ve anlaşmazlıkların sizi ve çocuğunuzu olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız boşanma düşüncesi gündeme gelebilir.

Boşanma çocuğunuzu nasıl etkiler?

Çocuklar boşanmadan en az çiftler kadar etkileniyor. Alıştığı hayatının tamamen değişecek olması, çocuğunuzun kızgınlık, öfke, üzüntü, kaygı, korku gibi duyguları aynı anda hissetmesine sebep oluyor. Yaşı, kişisel özellikleri, gelişimi, sizinle olan iletişimi gibi birçok neden boşanmayı nasıl karşılayacağını belirliyor. Çocuğunuzun bu dönemi kolay geçirebilmesi için dikkatli ve özenli davranmanız gerekiyor.

Çocuğunuza boşanma kararınızı nasıl anlatmalısınız?

Anne ve babasının boşanacağını, hayatının tamamen değişeceğini öğrenmek çocuklar için kolay olmayacaktır. Çocuğunuzun psikolojik bir travma yaşamaması ve olabilecek etkileri azaltılmak için boşanma kararını açıklarken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Çocuğunuzla konuşurken mutlaka eşinizle birlikte olun. Birbirinize ne kadar kızgın ya da kırgın olursanız olun çocuğunuza kararınızı açıklarken anne-baba kimliğinizle konuşun. Boşanma kararını daha mutlu olmak istediğiniz için aldığınızı ona hissettirin.

Çocuğunuzun mutlu ve rahat olması için kendini güvende hissetmesi gerekir. Boşanma kararınızı çocuğunuza anlatırken dürüst olun ve hayatının değişeceğinin farkında olduğunuzu gösterin. Bu değişikliklerin onun hayatında ne gibi etkileri olacağından bahsedin. Örneğin; çocuğunuz ev değiştirecekse bunu ona söyleyin. Belirsizlikler sebebiyle kafasının karışmasını önleyin.

Çocuğunuzla konuşurken boşanma kararının onunla ilgisi olmadığını vurgulayın. Bazı çocuklar anne-babasının boşanmasından kendisini sorumlu tutabilir ve suçluluk duygusu hissedebilir. Bunu önlemek için onu sevdiğinizi ve boşanmanın bunu değiştirmeyeceğini vurgulayın.

Çocuğunuzun aidiyet hissinden yoksun kalmaması için anne ve babası olarak her zaman yanında olacağınızı önemli anlarda bir araya gelebileceğinizi anlatın. Boşanmanız, bir daha sizi bir arada göremeyeceği anlamına gelmesin. Böyle bir durumda çocuğunuz ebeveynleri olarak sizi kaybedeceğini düşünebilir. Bu duruma engel olun.

Kararlı olun. Boşanma sonrasında çocuğunuzun kiminle kalacağını ve evden ayrılan ebeveynin çocuğu ne sıklıkla göreceğini ona anlatın. Bu sayede boşanma kararını mantıklı bir çerçevede aldığınızı ve gerekli her detayı planladığınızı hissederek süreci daha rahat atlatır.

Ayrılacağınız eşinize ne kadar kırgın ya da kızgın olursanız olun, çocuğunuzun yanında olumsuz şeyler söylemeyin. Çocuğunuzun her ihtiyacı olduğunda her ikinizi de görebileceğini düşünmesi gerekir. Bu nedenle gerektiğinde bir araya gelin ve ulaşılabilir olun.