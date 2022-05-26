Boşanma aşamasındaki eşinin evine öyle bir düzenek kurdu ki... Faciadan dönüldü!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Eşi ile boşanma aşamasında olan 66 yaşındaki N.T., oğlu 34 yaşındaki M.T. ile birlikte, eşinin evine kablolu düzenek kurduktan sonra doğalgazı açtı.

Yoğun gaz kokusu gelince ihbar ettiler!

Apartmanda yaşayan komşular, evden yoğun şekilde gaz kokusu geldiğini anlayınca doğalgaz ihbar hattına haber verdi. İhbarı değerlendiren yetkililer olay yerine ekipleri gönderdi.

İlk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek apartmandaki vatandaşlar tahliye edildi. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasında elektrik fişine takılı kablolu düzeneği fark etti. .Öte yandan doğalgaz vanalarının da açık bırakıldığını tespit edildi. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T.'yi (34) gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürerken N.T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadının kocası ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Öte yandan iddiaları reddeden koca, emniyetten adliyeye sevk edilirken, "Onlar kendileri yaptı, beni öldürmek için" diyerek kendini savundu.