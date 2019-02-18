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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:17
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Başkent’te sabah saatlerinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mamak’ta Saimekadın Mahallesi'nde Ş.Ş isimli kişi (39), boşanma aşamasında olduğu eşi D.Ş.’ye (40) sokak ortasında silahla ateş etti. Eşine 3 el ateş eden Ş.Ş., olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı.

Olaya tanık olan vatandaşlar, polis ve 112 acil sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.Ş.’yi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. D.Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cinayet zanlısı Ş.Ş'nin yakalama çalışmaları devam ederken, iki çocuğu olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:17
  1. Ankara
  2. Mamak
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  4. kadın cinayeti
  5. karısını öldürdü
  6. cinayet

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