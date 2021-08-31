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Yerel Boşandığı eşini silahla öldürdü
Yerel

Boşandığı eşini silahla öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi boşandığı eşini silahla vurarak öldürdü, 4 yaşındaki kızının da arasında bulunduğu 2 kişiyi yaralayarak, intihara kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 04:22:00 -
Boşandığı eşini silahla öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi boşandığı eşini silahla vurarak öldürdü, 4 yaşındaki kızının da arasında bulunduğu 2 kişiyi yaralayarak, intihara teşebbüs etti.İddiaya göre, kaynakçılık yapan S.Ö. (38), Gülseren Mahallesi Elmalı Caddesi'nde oturduğu binanın karşısındaki TOKİ 4. Etap konutlarında yaşayan eski eşi Ebru Yüksel (33) ile birlikte yaşadığı öne sürülen Mustafa D. (32) ve 4 yaşındaki kızı E.İ.Ö. ile karşılaştı.

Bir süre yaya olarak takip ettiği Yüksel ve Mustafa D'yi sitenin girişinde durduran S.Ö, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, Yüksel ile Mustafa D'ye silahla ateş etti.Bu sırada seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu S.Ö'nün kızı E.İ.Ö. de yaralandı. S.Ö. aynı silahla başına ateş ederek intihara teşebbüsünde bulundu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekipleri, vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenen Yüksel'e olay yerinde kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.Ambulanslarla Ankara Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ebru Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Mustafa D. ile E.İ.Ö'nün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ö'nün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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