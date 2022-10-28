Boş durmak yok! Türkiye'den yeni petrol ve doğalgaz hamlesi

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı gelecek yılın ilk çeyreğinde evlere ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye, 2023'ün arama ve sondaj faaliyetleriyle ilgili yol haritasını da belirledi. Buna göre, enerji sektörünün petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynak ile sanayinin ham madde ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama faaliyetleri hızlandırılacak. Petrol ve doğalgaz aramaları kapsamında kara alanlarında 100 kuyuda sondaj operasyonu yürütülecek ve bu aramalarla 2.500 kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanacak. Karadaki çalışmalar kapsamında denizde de önemli çalışmalar yapılacak. KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere, denizlerde petrol ve doğalgaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. 2023 yılı sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26'ya çıkarılacak. Bu kapsamda gelecek yıl 14 deniz sondajı yapılacak ve deniz alanlarında 15 bin 900 kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanacak.

Yurtdışına yatırım

Türkiye, yurt dışında da hammadde aramalarına yönelik çalışmalar yapacak. Bu kapsamda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdurlüğü'nün (MTA) yurt dışında uygun yatırım ve üretim imkânları belirlenecek. İmkânlar dahilinde üç ayrı proje yürütülecek. Öte yandan, madenlerle ilgili çalışmalar da yeni yılda devam edecek. Nadir toprak elementleri, bor ve diğer ekonomik potansiyeli yüksek madenlerin aranmasına öncelik verilecek. Temel ve kritik maden hammaddelerinin teminine yönelik olarak 350 kilometre arama ve araştırma sondajı, jeotermal kaynak aramalarına yönelik 1.350 kilometrekare jeolojik etüt ve 19,5 kilometre sondaj yapılacak. Ayrıca, enerji ve madencilikte kullanılan ekipmanlarda yerli üretimin geliştirilmesi sağlanacak. Bunun için madencilikte kullanılan yerli ekipmanlarının envanteri hazırlanacak.

Türkiye Gazetesi