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Aktüel

Boş caddede kaza yaptılar

Diyarbakır’da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş olan caddede iki araç birbirine çarptı.

2020-04-23 11:22:48 -
Boş caddede kaza yaptılar

Diyarbakır’da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş olan caddede iki araç birbirine çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.


Kaza, Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Diclekent Köprülü Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 21 KL 664 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapan 34 DR 1703 plakalı araca yandan çarptı. Kazada can kaybı ve yaralı olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri kavşakta herhangi bir kaza yaşanmaması için otomobillerin kontrollü geçmesini sağlarken kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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