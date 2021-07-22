  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi
Muğla'da deprem!
Bakan Ersoy’dan halk plajı müjdesi
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Gündem Boş arazide lastikler yandı, gökyüzünü duman kapladı
Gündem

Boş arazide lastikler yandı, gökyüzünü duman kapladı

Eskişehir’de boş arazide kullanılmayan lastikler yandı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok yerinden görülürken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:38:00 -
Boş arazide lastikler yandı, gökyüzünü duman kapladı

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi DSİ sulama kanalı kenarındaki kullanılmayan lastikler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin birçok yerinden görüldü.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekibi, farklı noktalardan yangını söndürmeye çalışırken, zaman zaman DSİ sulama kanalından su çekerek alevleri kontrol altına aldı.


Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın tamamen söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde sulama kanalı kenarında yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle lastiklere sıçradığı tespit edildi. 


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay