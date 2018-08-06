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Boş arazide başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu

Sancaktepe’de boş arazide başından vurulmuş halde kimliği belirsiz genç bir erkeğin cesedi bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:19
Boş arazide başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu
Abdurrahmangazi mahallesi, Adalet sokak’ta, boş bir arazide, saat 23.30 sıralarında başından vurulmuş halde genç bir erkek cesedi bulundu. Mahallede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
 
Polis ekipleri çevre güvenliği alarak delil topladı. Yapılan incelemede şahsın üzerinde kimlik çıkmadığı bildirildi. Şahsın kimliğini belirlemeye çalışan polis ekipleri, fail yada failleri yakalamak için çalışma başlattı.
 
 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:19
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