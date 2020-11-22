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Spor Borussia Dortmund'un deplasmanda Hertha Berlin’i 5-2 yendiği maçta Haaland "hat-trick" yaptı
Spor

Borussia Dortmund'un deplasmanda Hertha Berlin’i 5-2 yendiği maçta Haaland "hat-trick" yaptı

Sarı siyahlı takımda maçın 85. dakikasında oyuna giren Youssoufa Moukoko Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-22 01:39:43 -
Borussia Dortmund'un deplasmanda Hertha Berlin’i 5-2 yendiği maçta Haaland "hat-trick" yaptı

BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin’i 5-2 yendi.

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 8. haftasında Berlin Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu.

Sarı-siyahlıların gollerini 47’nci, 49’uncu, 62’nci ve 80’inci dakikalarda Norveçli futbolcu Erling Haaland ve 70’inci dakikada Raphael Guerreiro attı.

Hertha Berlin’in gollerini ise 33’üncü ve 79’uncu dakikada Matheus Cunha kaydetti.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 18’e çıkardı ve lider Bayern Münih’in 1 puan gerisinde 2'nci sıraya yükseldi.

Hertha Berlin’in ise 7 puanda kaldı.

- Moukoko Nuri Şahin’in rekorunu kırdı

Öte yandan karşılaşmaya 85'inci dakikada Haaland’ın yerine cuma günü 16'ncı doğum gününü kutlayan Kamerun asıllı futbolcu Youssofa Moukoko girdi.

16 yaşından 1 gün almışken karşılaşmaya dahil olan Moukoko böylelikle Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu unvanını aldı ve Nuri Şahin’in yaklaşık 15 yıllık rekorunu kırdı.

Eski milli futbolcu Nuri Şahin 16 yaş 335 günlükken Dortmund formasıyla Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu rekorunu 2005 yılından bu yana elinde bulunduruyordu.


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