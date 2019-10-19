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Borussia Dortmund tek golle galip geldi

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yendi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 22:14
Borussia Dortmund tek golle galip geldi

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 8. haftasında Signal Iduna Park'ta UEFA Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. 

Sarı-siyahlılar, 58. dakikada Marco Reus'un attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Böylelikle Borussia Dortmund puanını 15’e çıkarırken, Borussia Mönchengladbach 16 puanda kaldı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 22:14
  1. Borussia Dortmund
  2. Borussia Mönchengladbach
  3. Bundesliga

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