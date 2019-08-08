Borussia Dortmund, Patrik Schick’in peşinde

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Transferde çok yoğun ve hızlı çalışmaların olduğu bu günlerde Avrupa futbol arenası oldukça karışmış durumda. İtalya basınında çıkan dedikodulara göre, Roma'nın 23 yaşındaki genç yıldızı Patrik Schick, Borussia Dortmund'a transferi için gün saydığı için, kendisiyle ilgilenen Premier Lig kulübü Newcastle United'ın teklifini reddetti.

Borussia Dortmund için mi reddetti?

İki yıl önce bir transfer durumu ile karşı karşıya kalan Alman ekibi Borussia Dortmund’un uzun süredir Çek oyuncuyu izlediği biliniyor.

İtalyan medyası, bu yaz Patrik Schick’in transferinin tekrar başlayabileceğini iddia etti. Borussia Dortmund yönetiminin bir araya geldiği belirtilirken, genç oyuncunun transfer teklifi ne cevap geleceği henüz belirsiz. Geçtiğimiz günlerde takıma yapılacak transferlerle ilgili konuşan Dortmund patronu Watzke, takımda o bölgeye herhangi bir transfer yapılmayacağını belirtmişti.