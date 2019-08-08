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Borussia Dortmund, Patrik Schick’in peşinde

İtalyan medyasının iddialarına göre, Alman kulübü Borussia Dortmund, Roma’nın geçtiğimiz sezon 9 milyon avro karşılığında takıma kattığı Çek yıldız Patrik Schick’i hedefine koydu. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın teklifini geri çeviren oyuncunun Almanya’ya transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:43
Borussia Dortmund, Patrik Schick’in peşinde

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Transferde çok yoğun ve hızlı çalışmaların olduğu bu günlerde Avrupa futbol arenası oldukça karışmış durumda. İtalya basınında çıkan dedikodulara göre, Roma'nın 23 yaşındaki genç yıldızı Patrik Schick, Borussia Dortmund'a transferi için gün saydığı için, kendisiyle ilgilenen Premier Lig kulübü Newcastle United'ın teklifini reddetti.

Borussia Dortmund için mi reddetti?

İki yıl önce bir transfer durumu ile karşı karşıya kalan Alman ekibi Borussia Dortmund’un uzun süredir Çek oyuncuyu izlediği biliniyor.

İtalyan medyası, bu yaz Patrik Schick’in transferinin tekrar başlayabileceğini iddia etti. Borussia Dortmund yönetiminin bir araya geldiği belirtilirken, genç oyuncunun transfer teklifi ne cevap geleceği henüz belirsiz. Geçtiğimiz günlerde takıma yapılacak transferlerle ilgili konuşan Dortmund patronu Watzke, takımda o bölgeye herhangi bir transfer yapılmayacağını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:43
  1. Borussia Dortmund
  2. Newcastle United
  3. Watzke

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