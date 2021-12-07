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Spor Borussia Dortmund - Beşiktaş muhtemel 11’i | Borussia Dortmund - Beşiktaş maçında kim oynayacak?
Spor

Borussia Dortmund - Beşiktaş muhtemel 11’i | Borussia Dortmund - Beşiktaş maçında kim oynayacak?

Beşiktaş muhtemel 11’İ | Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş deplasmanda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş’ın muhtemel 11’ini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 09:42:00 -
Borussia Dortmund - Beşiktaş muhtemel 11’i | Borussia Dortmund - Beşiktaş maçında kim oynayacak?

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda çıktığı 5 maçta puan alamayan Beşiktaş bu akşam Borussia Dortmund deplasmanına çıkacak. Futbolseverler ise Beşiktaş’ın muhtemel 11’ini araştırmaya başladı.

Borussia Dortmund - Beşiktaş muhtemel 11’i |

Beşiktaş 6 Aralık Pazartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında Borussia Dortmund ile yapacağı maç için Almanya'ya gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Almanya'ya hareket eden siyah-beyazlı kafilede yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Fırat Fidan, Efe Bezci de yer aldı.

Beşiktaş'ta tedavileri süren Miralem Pjanic, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Mert Günok ve Gökhan Töre ile Güven Yalçın kadroda bulunmuyor.

Siyah-beyazlı takımın, Borussia Dortmund maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza,

Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş. Borussia Dortmund - Beşiktaş maçında kim oynayacak?

Beşiktaş'ın muhtemel 11’i: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Souza, Ghezzal, Can, Necip, Larin, Batshuayi

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