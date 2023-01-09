Borusan Otomotiv Grubu’na 3 ödül birden

Borusan Otomotiv Grubu’nda daha eşit bir gelecek için hayata geçirilen Anahtar Kadında projesi ile “Yılın Sürdürülebilirlik Projesi”, BMW Türkiye’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen günümüzün en ünlü çağdaş sanatçılarından Jeff Koons’un Contemporary Istanbul ziyareti ile “Yılın PR/Etkinlik Uygulaması” ödüllerini kazanan Borusan Otomotiv Grubu, Land Rover’ın öncü ruhuna sadık kalınarak geliştirilen Defender’ın dergi ilanı ile de “Yılın Dergi Uygulaması” ödülüne layık görüldü.