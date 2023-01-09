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Ekonomi Borusan Otomotiv Grubu’na 3 ödül birden
Ekonomi

Borusan Otomotiv Grubu’na 3 ödül birden

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri’nde Borusan Otomotiv Grubu üç kategoride ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 11:55:00 -
Borusan Otomotiv Grubu’na 3 ödül birden

Borusan Otomotiv Grubu’nda daha eşit bir gelecek için hayata geçirilen Anahtar Kadında projesi ile “Yılın Sürdürülebilirlik Projesi”, BMW Türkiye’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen günümüzün en ünlü çağdaş sanatçılarından Jeff Koons’un Contemporary Istanbul ziyareti ile “Yılın PR/Etkinlik Uygulaması” ödüllerini kazanan Borusan Otomotiv Grubu, Land Rover’ın öncü ruhuna sadık kalınarak geliştirilen Defender’ın dergi ilanı ile de “Yılın Dergi Uygulaması” ödülüne layık görüldü.

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