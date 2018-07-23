Borusan Otomotiv ‘Dijitalleşme’de gaza bastı

Dijital dönüşümü odağına alan şirket, bu alana özel yeni oluşturduğu ve şirketin İcra Kurulu seviyesinde tanımladığı birim olan Dijital Dönüşüm’den Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği (CDO) görevine Aslı de Munnink’i getirdi. Aslı De Munnink yeni göreviyle Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında İcra Kurulu’nda görev yapan ikinci kadın yönetici olma özelliğini de taşıyor.

Dijitalleşmenin iş hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirdiğini ve müşteri beklentilerinin bu çerçevede tüm sistemleri dönüşmek zorunda bıraktığını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv’in bu alanda da öncülüğü üstlenmesinin taşıdığı sektörel sorumluluğun bir gereği olduğunu söyledi. Öncelikle organizasyon ve süreçleri bu dönüşüme hazırladıklarını belirten Tiftik, “2017 yılında Bilgi Teknolojileri ve CRM organizasyonumuzu, dijital dönüşüme cevap verebilecek bir yapıya dönüştürdük; yeni roller yarattık ve süreçlerimizde temel değişiklikler gerçekleştirdik. Dijital Dönüşüm’den Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği (CDO) rolü de bu yeniden yapılandırmanın en önemli parçalarından biriydi. Bu stratejik göreve atanan Sayın de Munnink şirketimizin dijital bakış açısını geliştirmek, bu doğrultuda kurum DNA’sına dijitali entegre etmekten sorumlu olacak” dedi.