Borusan Müzik Evi'nin "sesi" evlere geliyor

İSTANBUL (AA) - Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok kültür sanat faaliyeti online ortama taşınmaya devam ediyor.

Her yıl kasım ayından başlayarak mayısa kadar süren programıyla pek çok sanatçı ve topluluğu ağırlayan Borusan Müzik Evi de Borusan Klasik radyo ile mekanda yer almış sanatçıların müzikseverlere kendi müzik seçkilerini sunabileceği bir radyo programı başlatıyor.

8 Mayıs'ta başlayacak Borusan Müzik Evi adlı radyo programının ilk konuğu olarak Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay yer alacak.

Programın ilerleyen günlerinde Sumru Ağıryürüyen & Orçun Baştürk, Murat Sezgi & Çağıl Özdemir, Şevket Akıncı, Gülşah Erol, Korhan Erel, Eray Aytimur, Hezarfen Ensemble, Amy Salsgiver (sa.ne.na), Mercan Dede, Necati Tüfenk & Can İnandım ve Berke Can Özcan dinleyicilerle buluşacak.



Borusan Klasik, www.karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda ise indirilen "Karnaval" ve "Karnaval Radyo" uygulamalarıyla dinlenebiliyor.









