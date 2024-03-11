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Ekonomi Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı oldu!
Ekonomi

Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 15:52:00 -
Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik, Borusan’daki görevine ek olarak Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Borusan Grup şirketlerinden olan ve bu sene 40. yılını kutlayan Borusan Limanı’nın Genel Müdürü Hamdi Erçelik, aynı zamanda 3 yıldır Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nde Sürdürülebilirlik faaliyetlerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı yapmaktaydı. Erçelik, 8 Mart 2024 tarihindeki Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine Borusan Grup’ta başlayan Hamdi Erçelik, 1996 yılından itibaren Birlik Galvaniz, Kerim Çelik ve Borçelik şirketlerinde farklı pozisyonlarda görev aldı. 2014 yılında eTA şirketinin Genel Müdürü olarak atanan Erçelik, 2019 ve 2021 yılları arasında Borusan Lojistik Endüstri ve Gıda İçecek Sektörü Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2021’den bu yana Borusan Lojistik Liman Hizmetleri, liman, gemi kiralama ve proje, proje ve ağır taşımacılık iş birimleri Genel Müdürlük görevini yürütüyor. 3 yıldır Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Erçelik, sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yürütmektedir. Hamdi Erçelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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