Borusan Grubu’ndan çalışanlarına kreş desteği

Holdingin hayata geçirdiği pek çok kapsayıcı uygulama var. Bu uygulamaların başında kadınlara doğum ve annelik izinlerinin kesintisiz 5.5 ay kullanma olanağı sunulması da bulunuyor.

Personelinin yanında

Borusan CEO’su Erkan Kafadar, “Kadın ve erkek yan yana yürüdüğümüzde refah düzeyimizi arttıracağımızı biliyoruz. Bu sebeple kadınların çalışma hayatında yer almasını çok önemsiyoruz. Kadın çalışanlarımızın özellikle çocuk sahibi olduktan sonra bakım sorumluluklarını üstlenmeleri nedeniyle iş hayatından kopmaları, bugün istihdamın önündeki en büyük engellerden. Hayata geçirdiğimiz kreş ve bakım desteğiyle çalışanlarımızın yanlarında olacağız” dedi.

Geleceğe ilham buluşmaları

Bu arada holding, iklim, insan ve inovasyon başlıklı sürdürülebilirlik odak alanlarında önemli çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmaları ilham veren etkinliklerle genişletiyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ‘200 yıllık bir şirket olmak’ vizyonuyla insandan, toplumdan ilham alıyor. Ayrıca geleceğe ilham veriyor. Borusan, ‘Geleceğe İlham Buluşmaları’ adlı bir video podcast serisi düzenliyor. Bu seride ağırlayacağı konuklarla her bir katılımcının ufkunu genişletmeyi amaçlarken, sürdürülebilirliği de farklı yönleriyle ele alıyor. Sürdürülebilirlik odaklı serinin ilk bölümünü bugün saat 11:00’de yayınlıyor.