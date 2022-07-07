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Ekonomi Borsalar FED tutanakları ile yükseldi!
Ekonomi

Borsalar FED tutanakları ile yükseldi!

Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların Fed tutanaklarına olan piyasa tepkisini izlemesiyle Perşembe günü yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 09:43:00 -
Borsalar FED tutanakları ile yükseldi!

Güney Kore'de Kospi Çarşamba günü yüzde 2'den fazla düşüşle kapattıktan sonra yüzde 1.83 yükseldi ve Kosdaq yüzde 1.43 civarında yükseldi.

Samsung Electronics hisseleri, şirketin 2022'nin ikinci çeyreği için kazanç kılavuzunu açıklamasının ardından yüzde 3,19 arttı. Faaliyet karı, bir yıl önce 12,57 trilyon won'dan Nisan-Haziran çeyreğinde muhtemelen 14.1 trilyon won'a (10,8 milyar dolar) yükseldi.

Japon Nikkei 225 yüzde 1,44 ve Topix endeksi yüzde 1,39 yükseldi.

S&P/ASX 200 yüzde 0.45 yükseldi. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 0,88 yükseldi.

Çin piyasaları yükseldi. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,51 yükseldi ve Shenzhen Bileşeni yüzde 1 civarında yükseldi.

Pekin’de, önümüzdeki haftadan itibaren spor merkezlerine, eğlence mekanlarına ve daha fazlasına girmek için Koivd aşılarının gerekli olacağı belirtildi.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi, yüzde 0,41 kayıpla bölgedeki birkaç kaybedenden biriydi.

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