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Ekonomi Borsadaki yatırımcı sayısında rekor düşüş!
Ekonomi

Borsadaki yatırımcı sayısında rekor düşüş!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 14:15:00 -
Borsadaki yatırımcı sayısında rekor düşüş!

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul pay piyasalarında yatırımcı sayısı 833 bin 119 kişi azalarak 7 milyon 653 bin 30'a indi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul pay piyasalarında yatırımcı sayısı 833 bin 119 kişi azalarak 7 milyon 653 bin 30'a indi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftada 800 bin kişinin üzerinde düşüş gösterdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 29 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 833 bin 119 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 486 bin 149'dan 7 milyon 653 bin 30'a indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,13 trilyon TL'den 10,03 trilyon TL'ye geriledi.

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