Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı yerinde saydı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü şirketlerinin 9 aylık net karı, satışlardaki yüzde 15 artışa karşın önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 7 yükselerek 2 milyar 362 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2018'in 3'üncü çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 2 milyar 362 milyon liraya yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 4'ü yılın üçüncü çeyreğinde kar açıklarken, 4'ü ise bu dönemi zararla tamamladı. Söz konusu dönemde Otokar'ın önceki yılın aynı dönemine göre kardan zarara geçmesi dikkati çekerken, Karsan Otomotiv, Anadolu Isuzu ve Tümosan'ın da zararını artırdığı görüldü.

Ford Otosan 1 milyar 272,4 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, aynı zamanda karını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artırarak en iyi performans gösteren otomotiv şirketi oldu. Ford Otosan'ın ardından karını artıran ikinci şirket de yüzde 17 ile Tofaş Otomobil fabrikaları oldu. Ocak-eylül döneminde 1 milyar 3,9 milyon lira kar açıklayan Tofaş Otomobil Fabrikaları, 2017'nin aynı döneminde 858,5 milyon lira net kar elde etmişti.

Otomotiv şirketleri arasında, 9 aylık finansal sonuçlarına göre kar açıklayan diğer 2 şirketin ise önceki yılın aynı dönemine göre karlarının azaldığı görüldü. Doğuş Otomotiv'in karı yüzde 9 azalışla 129 milyon liraya, Türk Traktörün karı da yüzde 23 azalışla 165,9 milyon liraya geriledi.

Ocak-eylül döneminde zarar açıklayan otomotiv şirketleri ise 90,2 milyon lira ile Anadolu Isuzu, 85,9 milyon lira ile Otokar, 20,1 milyon lira ile Karsan Otomotiv ve 12,8 milyon lira ile Tümosan olarak sıralandı.





- Otomotiv şirketlerinin toplam satışları 50 milyar lirayı aştı





Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin 9 aylık toplam satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 50 milyar 883,1 milyon liraya ulaşırken, Karsan Otomotiv'in satışlarını yüzde 60 artırması dikkati çekti. Aynı dönemde satışları azalan otomotiv şirketleri ise Doğuş Otomotiv, Otokar, Türk Traktör ve Tümosan oldu.

Karsan'ı satış artışında sırasıyla yüzde 46 ile Anadolu Isuzu, yüzde 36 ile Ford Otosan ve yüzde 11 ile Tofaş Otomobil Fabrikası izledi.

Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri 3'üncü çeyrekte 45 milyar 335 milyon liraya çıkarken, en yüksek aktife sahip otomotiv şirketi 14 milyar 853,6 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikaları oldu.

Öz kaynaklar kalemine bakıldığında ise otomotiv şirketlerin toplam özkaynaklarının önceki yılın aynı dönemine göre gerilemesi dikkati çekti. Yılın üçüncü çeyreğinde 9 milyar 621,2 milyon liraya gerileyen toplam özkaynaklar, geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 932 milyon lira olarak kayda geçmişti.

Borsada işlem gören otomotiv sektörü şirketlerinin net satış ve kar/zararları ile önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

Otomotiv 2018/09 Dönem Kar/Zarar 2017/09 Dönem Kar/Zarar Değişim (%) 2018/09 Net Satış 2017/09 Net Satış Satış Değişim (%) Anadolu Isuzu -90.242.877 -32.040.531 -181,65 867.862.167 592.746.008 46,41 Doğuş Otomotiv 128.950.000 142.246.000 -9,35 7.767.988.000 8.502.717.000 -8,64 Ford Otosan 1.272.358.000 979.864.000 29,85 23.244.383.000 17.138.240.000 35,63 Karsan Otomotiv -20.110.804 -4.088.375 -391,90 985.459.465 615.460.321 60,12 Otokar -85.906.000 50.769.000 -269,21 808.636.000 1.369.519.000 -40,95 Tümosan Motor ve Traktör -12.843.026 -7.107.289 -80,70 333.446.110 419.715.577 -20,55 Tofaş Oto. Fab. 1.003.884.000 858.525.000 16,93 13.824.345.000 12.400.383.000 11,48 Türk Traktör 165.930.032 216.687.564 -23,42 3.000.998.985 3.061.821.781 -1,99 Toplam 2.362.019.325 2.204.855.369 7,13 50.833.118.727 44.100.602.687 15



