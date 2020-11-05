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Ekonomi Borsada yerli yatırımcı sayısı rekor tazeledi
Ekonomi

Borsada yerli yatırımcı sayısı rekor tazeledi

Yerli yatırımcının Borsa İstanbul’a ilgisi hız kesmeden devam ederken, ekimde 121 bin 814 artan yerli yatırımcı sayısı, aylık bazda Borsa İstanbul tarihindeki en yüksek artışa işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:30:00 -
Borsada yerli yatırımcı sayısı rekor tazeledi

Analistler, son dönemdeki getiri arayışı, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu vurguladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) ekim verilerine göre ekimde 121 bin 814 artarak aylık bazda rekor artış sağlayan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 874 bin 395’e ulaşarak rekor tazeledi. Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı, yılbaşından bu yana yüzde 57 artarak 677 bin 506 yükseldi. Ekimdeki artışla birlikte Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 15 ay artarken, bu performansla Borsa İstanbul tarihindeki en uzun soluklu yükseliş gerçekleştirildi. Geçen ay yerli yatırımcının portföy değeri yaklaşık 940 milyon lira artarken, 168,8 milyar liraya ulaşan yerli yatırımcı portföy değeri de son 7 aydır rekor tazelemiş oldu. MKK verileri portföy dilimi bazında incelendiğinde, yerli yatırımcılar arasında ekimde portföy değeri en fazla artan grup yüzde 17 ile 1 ila 10 bin lira arasında portföye sahip bulunanlar oldu.

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