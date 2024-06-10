  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ASELSAN yine yaptı yapacağını! Millileşme öyle değil böyle olur

BAE acil olarak Türkiye'nin kapısını çaldı! Bayram öncesi tonlarca almak istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek

Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

Tüm marketlerde satılıyor! En çok hile yapılan 6 gıda belli oldu, vatandaş ne yapacağını şaşıracak

Köpek seviciler iyice azıttı! Muhtarlık binasına astıkları yazı tepki çekti

Masada neler olacak? Başkan Erdoğan’dan İspanya’ya çıkarma

Bu nasıl iş gerçekten? Petrol gelirleri yüzde 50 arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Dedesi Şeyh Said'in dostu çıktı! Aziz Yıldırım'ın dedesini İstiklal Mahkemeleri şehid etmiş!
Ekonomi Borsada spekülasyon iddiası! Dev firma SPK'ya başvurdu
Ekonomi

Borsada spekülasyon iddiası! Dev firma SPK'ya başvurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-10 19:09:00 -
Borsada spekülasyon iddiası! Dev firma SPK'ya başvurdu

Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden olan Şişecam, paylarında 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemler için SPK'ya başvuru yaptı.

Şişecam, paylarında 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, 31 Mayıs 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da halka açık paylarımızda görülen işlemler ve değerli şirket yatırımcılarımızın şikayetleri sebebiyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, şirketimizi ve şirket yatırımcılarımızı zarara uğratan, şirketimizin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleşebilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, bu karar doğrultusunda SPK'ya ilgili başvurunun bugün yapıldığı bildirildi.

Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!
Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

Dünyanın en büyük borsaları belli oldu! Borsa İstanbul kaçıncı sırada?
Dünyanın en büyük borsaları belli oldu! Borsa İstanbul kaçıncı sırada?

Ekonomi

Dünyanın en büyük borsaları belli oldu! Borsa İstanbul kaçıncı sırada?

Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı
Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı

Ekonomi

Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı

Bakan Şimşek'ten 'Borsa' uyarısı: Burası oyun alanı değil
Bakan Şimşek'ten 'Borsa' uyarısı: Burası oyun alanı değil

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'Borsa' uyarısı: Burası oyun alanı değil

New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası düşüşle kapandı

Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!

Ekonomi

Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası karışık seyirle kapandı

Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23