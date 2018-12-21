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Borsada şehir endekslerinin değişimi

21 Aralık 2018 Cuma 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA176.9120,15
BIST ANKARA117.8961,16
BIST ANTALYA54.830-1,72
BIST BALIKESİR43.8861,00
BIST BURSA124.5370,05
BIST DENIZLI80.141-1,43
BIST ISTANBUL92.634-0,20
BIST IZMIR147.976-1,06
BIST KAYSERI277.067-0,16
BIST KOCAELI209.901-0,79
BIST KONYA58.1620,84
BIST TEKIRDAĞ151.1850,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:42
  1. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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