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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:47:45 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.2749,16
BIST ANKARA2.183-0,79
BIST ANTALYA2.1061,48
BIST BALIKESİR1.8661,04
BIST BURSA3.458-0,95
BIST DENIZLI2.830-0,40
BIST ISTANBUL1.405-0,19
BIST IZMIR3.2492,24
BIST KAYSERI7.7750,86
BIST KOCAELI3.2101,45
BIST KONYA2.9633,16
BIST TEKIRDAĞ8.9930,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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