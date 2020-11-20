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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:53:16 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.3290,37
BIST ANKARA2.2471,98
BIST ANTALYA1.8620,69
BIST BALIKESİR1.5992,49
BIST BURSA3.4682,40
BIST DENIZLI2.882-3,33
BIST ISTANBUL1.3951,54
BIST IZMIR2.9782,09
BIST KAYSERI7.023-0,01
BIST KOCAELI2.9930,54
BIST KONYA2.4755,95
BIST TEKIRDAĞ9.1500,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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