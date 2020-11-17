Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.249
|-1,59
|BIST ANKARA
|2.150
|-2,26
|BIST ANTALYA
|1.905
|-5,93
|BIST BALIKESİR
|1.517
|-1,82
|BIST BURSA
|3.356
|-0,45
|BIST DENIZLI
|2.855
|-0,23
|BIST ISTANBUL
|1.330
|-3,02
|BIST IZMIR
|2.850
|-1,68
|BIST KAYSERI
|6.773
|-3,56
|BIST KOCAELI
|2.911
|-2,14
|BIST KONYA
|2.205
|-1,21
|BIST TEKIRDAĞ
|9.138
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)