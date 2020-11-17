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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:44:19 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.249-1,59
BIST ANKARA2.150-2,26
BIST ANTALYA1.905-5,93
BIST BALIKESİR1.517-1,82
BIST BURSA3.356-0,45
BIST DENIZLI2.855-0,23
BIST ISTANBUL1.330-3,02
BIST IZMIR2.850-1,68
BIST KAYSERI6.773-3,56
BIST KOCAELI2.911-2,14
BIST KONYA2.205-1,21
BIST TEKIRDAĞ9.1381,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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