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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:50:44 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.3340,43
BIST ANKARA2.199-0,43
BIST ANTALYA2.0263,98
BIST BALIKESİR1.545-0,59
BIST BURSA3.3712,60
BIST DENIZLI2.8613,57
BIST ISTANBUL1.3720,23
BIST IZMIR2.899-0,04
BIST KAYSERI7.0232,93
BIST KOCAELI2.9742,01
BIST KONYA2.2321,25
BIST TEKIRDAĞ9.0420,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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