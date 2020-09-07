Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.735
|2,53
|BIST ANKARA
|2.007
|1,09
|BIST ANTALYA
|1.360
|2,39
|BIST BALIKESİR
|1.217
|3,09
|BIST BURSA
|2.619
|1,79
|BIST DENIZLI
|2.660
|1,38
|BIST ISTANBUL
|1.172
|1,56
|BIST IZMIR
|2.434
|0,25
|BIST KAYSERI
|5.614
|3,48
|BIST KOCAELI
|2.404
|0,95
|BIST KONYA
|1.717
|-0,52
|BIST TEKIRDAĞ
|7.157
|2,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)