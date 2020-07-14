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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:50:43 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 375.038 0,41
BIST ANKARA 209.792 -0,34
BIST ANTALYA 139.632 0,06
BIST BALIKESİR 129.837 1,26
BIST BURSA 255.509 -0,21
BIST DENIZLI 243.434 -1,53
BIST ISTANBUL 122.400 -0,91
BIST IZMIR 245.365 -0,87
BIST KAYSERI 555.710 -1,22
BIST KOCAELI 231.945 -1,31
BIST KONYA 127.844 5,93
BIST TEKIRDAĞ 744.980 -1,94


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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