  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

2020-04-24 18:45:46 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 270.418 0,95
BIST ANKARA 169.407 0,71
BIST ANTALYA 84.124 3,15
BIST BALIKESİR 111.282 5,09
BIST BURSA 176.959 1,71
BIST DENIZLI 157.013 2,99
BIST ISTANBUL 99.959 0,32
BIST IZMIR 200.048 1,33
BIST KAYSERI 407.521 1,69
BIST KOCAELI 199.117 0,12
BIST KONYA 83.005 3,79
BIST TEKIRDAĞ 561.761 8,85



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı