Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.389
|3,55
|BIST ANKARA
|2.204
|2,27
|BIST ANTALYA
|1.922
|2,26
|BIST BALIKESİR
|1.559
|0,16
|BIST BURSA
|3.294
|-0,87
|BIST DENIZLI
|2.821
|0,24
|BIST ISTANBUL
|1.350
|2,30
|BIST IZMIR
|2.889
|-0,04
|BIST KAYSERI
|6.668
|0,80
|BIST KOCAELI
|2.877
|0,18
|BIST KONYA
|2.186
|-0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|9.349
|1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)