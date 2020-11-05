Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.127
|4,99
|BIST ANKARA
|2.107
|1,47
|BIST ANTALYA
|1.806
|0,20
|BIST BALIKESİR
|1.546
|1,64
|BIST BURSA
|3.254
|2,05
|BIST DENIZLI
|2.723
|1,15
|BIST ISTANBUL
|1.274
|2,19
|BIST IZMIR
|2.856
|1,27
|BIST KAYSERI
|6.484
|2,23
|BIST KOCAELI
|2.752
|1,10
|BIST KONYA
|2.172
|2,41
|BIST TEKIRDAĞ
|8.858
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)