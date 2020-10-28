Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.963
|-2,65
|BIST ANKARA
|2.055
|-1,41
|BIST ANTALYA
|1.724
|-0,69
|BIST BALIKESİR
|1.564
|-0,55
|BIST BURSA
|3.218
|-0,41
|BIST DENIZLI
|2.643
|-1,47
|BIST ISTANBUL
|1.208
|-2,25
|BIST IZMIR
|2.714
|-1,06
|BIST KAYSERI
|6.419
|-0,02
|BIST KOCAELI
|2.610
|-0,61
|BIST KONYA
|2.170
|-0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|8.526
|-1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)