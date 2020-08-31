Borsada şehir endekslerinin değişimi
2020-08-31 18:33:57 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.610
|-3,44
|BIST ANKARA
|1.960
|-1,83
|BIST ANTALYA
|1.235
|-1,00
|BIST BALIKESİR
|1.128
|-0,96
|BIST BURSA
|2.580
|0,90
|BIST DENIZLI
|2.391
|-1,18
|BIST ISTANBUL
|1.127
|-1,60
|BIST IZMIR
|2.483
|-0,26
|BIST KAYSERI
|5.267
|0,53
|BIST KOCAELI
|2.398
|-2,00
|BIST KONYA
|1.581
|-0,99
|BIST TEKIRDAĞ
|7.280
|1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)