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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:33:57 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.610 -3,44
BIST ANKARA 1.960 -1,83
BIST ANTALYA 1.235 -1,00
BIST BALIKESİR 1.128 -0,96
BIST BURSA 2.580 0,90
BIST DENIZLI 2.391 -1,18
BIST ISTANBUL 1.127 -1,60
BIST IZMIR 2.483 -0,26
BIST KAYSERI 5.267 0,53
BIST KOCAELI 2.398 -2,00
BIST KONYA 1.581 -0,99
BIST TEKIRDAĞ 7.280 1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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