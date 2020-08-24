Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.560
|2,47
|BIST ANKARA
|1.999
|-0,68
|BIST ANTALYA
|1.293
|4,70
|BIST BALIKESİR
|1.113
|-0,76
|BIST BURSA
|2.457
|0,42
|BIST DENIZLI
|2.346
|0,47
|BIST ISTANBUL
|1.160
|0,00
|BIST IZMIR
|2.431
|0,95
|BIST KAYSERI
|5.183
|-2,08
|BIST KOCAELI
|2.440
|1,09
|BIST KONYA
|1.585
|-1,45
|BIST TEKIRDAĞ
|7.220
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)