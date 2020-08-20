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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:39:41 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.339 -0,68
BIST ANKARA 2.061 -0,06
BIST ANTALYA 1.259 -0,89
BIST BALIKESİR 1.147 0,67
BIST BURSA 2.492 1,18
BIST DENIZLI 2.314 -0,79
BIST ISTANBUL 1.167 0,13
BIST IZMIR 2.495 2,32
BIST KAYSERI 5.424 2,40
BIST KOCAELI 2.536 2,63
BIST KONYA 1.575 6,16
BIST TEKIRDAĞ 7.208 -0,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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