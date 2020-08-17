Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.036
|-0,58
|BIST ANKARA
|2.018
|1,30
|BIST ANTALYA
|1.243
|-1,84
|BIST BALIKESİR
|1.142
|-1,76
|BIST BURSA
|2.411
|-0,80
|BIST DENIZLI
|2.336
|0,99
|BIST ISTANBUL
|1.130
|-0,36
|BIST IZMIR
|2.340
|2,52
|BIST KAYSERI
|5.024
|1,73
|BIST KOCAELI
|2.360
|1,20
|BIST KONYA
|1.454
|-0,66
|BIST TEKIRDAĞ
|7.512
|-5,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)