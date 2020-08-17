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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 18:52:11 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.036 -0,58
BIST ANKARA 2.018 1,30
BIST ANTALYA 1.243 -1,84
BIST BALIKESİR 1.142 -1,76
BIST BURSA 2.411 -0,80
BIST DENIZLI 2.336 0,99
BIST ISTANBUL 1.130 -0,36
BIST IZMIR 2.340 2,52
BIST KAYSERI 5.024 1,73
BIST KOCAELI 2.360 1,20
BIST KONYA 1.454 -0,66
BIST TEKIRDAĞ 7.512 -5,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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