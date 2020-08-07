Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|3.870
|9,23
|BIST ANKARA
|1.984
|4,84
|BIST ANTALYA
|1.280
|6,10
|BIST BALIKESİR
|1.167
|2,35
|BIST BURSA
|2.444
|3,14
|BIST DENIZLI
|2.332
|2,35
|BIST ISTANBUL
|1.121
|3,09
|BIST IZMIR
|2.330
|2,68
|BIST KAYSERI
|5.099
|4,19
|BIST KOCAELI
|2.252
|2,86
|BIST KONYA
|1.456
|7,16
|BIST TEKIRDAĞ
|7.566
|0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)