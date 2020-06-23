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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:45:25 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 341.930 -0,10
BIST ANKARA 197.223 0,39
BIST ANTALYA 114.017 3,27
BIST BALIKESİR 124.071 -0,28
BIST BURSA 221.019 2,44
BIST DENIZLI 273.601 6,70
BIST ISTANBUL 119.855 0,28
BIST IZMIR 234.859 -0,42
BIST KAYSERI 498.830 0,74
BIST KOCAELI 226.808 -0,08
BIST KONYA 103.125 0,75
BIST TEKIRDAĞ 733.664 0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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