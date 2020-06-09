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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:41:16 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 321.088 0,78
BIST ANKARA 188.152 0,03
BIST ANTALYA 106.260 -2,53
BIST BALIKESİR 120.977 -0,17
BIST BURSA 202.691 -0,12
BIST DENIZLI 256.092 6,32
BIST ISTANBUL 112.542 -0,68
BIST IZMIR 219.517 0,37
BIST KAYSERI 476.329 -1,05
BIST KOCAELI 217.350 -0,51
BIST KONYA 100.008 0,50
BIST TEKIRDAĞ 678.115 -1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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